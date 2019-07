Paris (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Um die türkische Wirtschaft ist es nicht zum Besten bestellt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Schließlich sei die Türkei schon Ende 2018 in die Rezession geschlittert. Ein Grund der wirtschaftlichen Talfahrt: Um den Währungsverfall der Türkischen Lira und die ausufernde Inflation zu stoppen, habe die türkische Notenbank 2018 die Zinsen um insgesamt 6,25 auf 24 Prozent erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...