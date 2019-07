IT-Dienstleister waren in den letzten Wochen an den heimischen Börsen stark nachgefragt. Trotz einer starken operativen Entwicklung konnte die S&T-Aktie da nicht mithalten - im Gegenteil. Der Titel zählte in der Branche zu den Underperformern. Das dürfte sich schon bald ändern.Nach einem erfolgreichen Jahresauftakt will S&T den Umsatz im Gesamtjahr ohne die Effekte möglicher Übernahmen um rund elf Prozent auf 1,1 Milliarden Euro steigern. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ...

