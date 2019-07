Ausblick: Gewinnwarnung reloaded Daimler - Anleger halten Füße still

Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) hat einen handfesten Dieselskandal - außerdem lahmt die Autokonjunktur lahmt. Am Vormittag hat der Stuttgarter Autobauer erneut die Prognosen gesenkt. Die Anleger lassen in einer ersten Schrecksekunde die Aktien fallen - der Kurs rauscht vier Prozent abwärts - stabilisiert sich aber im Tagesverlauf.

Der Dax kommt heute bis zum Mittag nicht in Schwung - Anleger treten angesichts der schwachen Konjunkturnachrichten auf der Stelle. Die Rekorde an der Wall Street und Nasdaq werden schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Mit Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144), der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) und Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) erholen sich die bisher schwächsten Dax -Werte der Woche und sind an der Spitze zu finden.

Den vollständigen Artikel lesen ...