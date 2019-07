Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit Monaten taumeln die türkische Wirtschaft und die Türkische Lira aufgrund der abschreckenden Wirkung des politischen Kurses Erdogans, so die Börse Stuttgart.Nun habe der türkische Staatspräsident am Wochenende Murat Cetinkaya, den Chef der Türkischen Zentralbank entlassen. Grund hierfür sei wohl die Weigerung Cetinkayas, die Zinsen zeitnah und deutlich zu senken. Präsident Erdogan vertrete die Auffassung, dass der aktuell 24% betragende Leitzins die Ursache der hohen Inflation sei. Cetinkaya hingegen sehe die hohen Zinsen als Mittel zur Eindämmung der Inflation und werde in dieser Ansicht durch internationale Ökonomen und Wirtschaftstheorien bestätigt. ...

