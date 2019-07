Die Stimmung an der Wall Street bleibt ausgezeichnet. Die Anleger freuen sich auf eine anstehende Zinssenkung der US-Notenbank. Die gute Laune trug den Dow Jones gestern auf ein neues Rekordhoch, das er heute noch ausbauen könnte.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Illumina, Fastenal, Altria, AT&T, Boeing, Uber und Ctrip. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.