Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe. IT-Dienstleister seien in den letzten Wochen an den heimischen Börsen stark nachgefragt gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...