Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eni von 20,50 auf 18,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Wegen sinkender Ölpreise ab 2020 und steigender Zinszahlungen habe er seine Schätzungen nach unten korrigiert, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wenn der Ölkonzern mit seiner Strategie erfolgreich ist, könnte im Jahr 2021 ein Ölpreis unter 50 US-Dollar pro Barrel genügen, um einen positiven Liquiditätszufluss zu erwirtschaften - vorausgesetzt, dass die Fusionsvorhaben in Norwegen bis dahin umgesetzt sind./kro/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0003132476