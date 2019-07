Die Sanierung des Erotikhändlers durch den Investor Robus Capital ist gescheitert. Die Restunternehmen von Beate Uhse sind erneut pleite.

Die Restunternehmen des einstigen Erotik-Konzerns Beate Uhse haben erneut Insolvenz angemeldet. Die Muttergesellschaft be you GmbH sowie die drei Tochterunternehmen Beate Uhse Einzelhandels GmbH, Versa Distanzhandel und Beate Uhse Fun Center hätten den Insolvenzantrag am vergangenen Mittwoch beim Amtsgericht Flensburg gestellt, sagte ein Sprecher des Gerichts.

Er bestätigte damit einen Bericht der "Wirtschaftswoche". Zum Insolvenzverwalter sei der ...

