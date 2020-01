DGAP-Ad-hoc: Munich Brand Hub AG / Schlagwort(e): Finanzierung Munich Brand Hub AG: Gewährung eines Nachrangdarlehens durch Prime Capital Debt SCS SICAV FIS, Robus Recovery Sub-Fund 2020-01-03 / 19:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. *Munich Brand Hub AG: Gewährung eines Nachrangdarlehens durch Prime Capital Debt SCS SICAV FIS, Robus Recovery Sub-Fund* *Aschheim, 3. Januar 2020* - Die Munich Brand Hub AG (ISIN: DE000A2GS6K1) teilt mit, dass sie als Darlehensnehmerin heute mit der Prime Capital Debt SCS SICAV FIS, Robus Recovery Sub-Fund als Darlehensgeberin einen Vertrag über ein Nachrangdarlehen in Höhe von bis zu EUR 200.000,00 ("*Nachrangdarlehen*") abgeschlossen hat. Nach der Insolvenzanmeldung der Tochtergesellschaft Laurèl GmbH dient das Nachrangdarlehen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs bei der Munich Brand Hub AG. Die Munich Brand Hub AG kann den ersten Teilbetrag des Nachrangdarlehens in Höhe von EUR 100.000,00 sofort abrufen, um die bestehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen. Der Abruf des zweiten Teilbetrags des Nachrangdarlehens in Höhe von bis zu EUR 100.000,00 durch die Munich Brand Hub AG steht unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung entweder (i) der Eintragung eines Hauptversammlungsbeschlusses über die Auflösung der Gesellschaft im Handelsregister oder (ii) der Eintragung eines Hauptversammlungsbeschusses über eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen in Höhe von mindestens EUR 350.000,00 im Handelsregister. Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis spätestens zum 31. Dezember 2021 und ist mit 9,5 % jährlich zu verzinsen. Es enthält einen sog. qualifizierten Rangrücktritt des Darlehensgebers für sämtliche Forderungen aus dem Nachrangdarlehen. Kontakt: Dirk Reichert, Vorstand Munich Brand Hub AG +49 89 99888 273 info@munichbrandhub.com Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG +49 89 8896906 14 frank.ostermair@better-orange.de 2020-01-03 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Munich Brand Hub AG Einsteinring 28 85609 Aschheim Deutschland Telefon: 089 99888-0 E-Mail: info@munichbrandhub.com Internet: www.munichbrandhub.com ISIN: DE000A2GS6K1 WKN: A2GS6K Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 946765 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 946765 2020-01-03 CET/CEST

