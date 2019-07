Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Das Wachstum bei den App-Downloads sei zwar im zweiten Quartal dramatisch zurückgegangen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letztlich sei es aber nicht leicht, aus Entwicklungen bei den Downloads konkrete Netto-Zuwächse abzuleiten, weswegen er an seinen Schätzungen festhalte. Für das dritte Quartal verfüge das Unternehmen in jedem Fall über ein größeres Inhalte-Polster./kro/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

