Amazons Prime Day wird am 15. und 16. Juli veranstaltet. Das chinesische Äquivalent, der Single's Day, findet erst am 11. November statt. Doch schon jetzt ist klar: Alibabas Pläne übertreffen die des US-Konkurrenten um Längen. Bereits der Countdown vor dem eigentlichen Shopping-Marathon wird aufwendiger als je zuvor ausfallen.Die stundenlange Gala im Vorfeld soll diesmal von zehn Fernsehsendern übertragen werden - unter anderem auch in Afrika und den USA. Damit werde das Ereignis erstmals ein weltweites ...

