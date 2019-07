Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta025/12.07.2019/16:05) - CLOCKCHAIN mit schließt Kooperationsvereinbarung mit Versicherungspartner



Ad hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR der UHR.DE AG Rungestr. 9, 10179 Berlin



Berlin, 12. Juli 2019



Die CLOCKCHAIN System GmbH, Tochtergesellschaft der UHR.DE AG, hat heute eine Kooperations-vereinbarung mit der SEGURIO Online-Services und Versicherungsmakler GmbH abgeschlossen.



Somit hat die Gesellschaft einen wichtigen Partner für den Ausbau der Premium-Produktfeatures für das Angebot der CLOCKCHAIN gewonnen und kann somit den Bezahlservice weiter vorantreiben und ausbauen.



Eine All-Risiko-Versicherung und volle Online-Verfugbarkeit sind ab jetzt fur den CLOCKCHAIN Nutzer direkt zu buchbar. SEGURIO arbeitet hierbei mit den traditionsreichen Versicherungshausern ERGO und LIBERTY direkt zusammen.



Die Produkte werden in Kürze angebunden und ermöglichen den Interessenten somit den einfachen Abschluss einer Produktversicherung über das Angebot des Portals. Dadurch fließen der Gesellschaft Erlöse durch Provisionen zu.



Über Segurio - Erfahrung trifft auf digitales Know-how Es ist Zeit fur einen revolutionaren Neuanfang der Versicherung. Die Macher von Segurio sind seit vielen Jahren im Bereich "High-Risk-Management" weltweit tatig und haben dabei erkannt, dass jahrelange Bindungsfristen, komplizierte Vertragsstrukturen, argerliche und oft langwierige Schadenabwicklungen nicht mehr zeitgemaß sind. Andere Branchen wie Mietauto, Hotel, Flug oder Online-Banking, sind schon langst im Digitalzeitalter angekommen. Deswegen gibt es jetzt Segurio - eine individuell maßgeschneiderte Online-Versicherung. Am Ende des Tages ist Versicherung eine simple Sache. Die Plattform Segurio denkt so radikal wie der Wandel sein soll: All-Risiko-Versicherung und volle Online-Verfugbarkeit sind ab jetzt am Markt fur den Verbraucher direkt verfugbar.



(Ende)



Aussender: uhr.de AG Adresse: Rungestr. 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Norman Mudring Tel.: +49 30 2084 988 26 E-Mail: investoren@uhr.de Website: www.uhr.de



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1562940300108



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 12, 2019 10:05 ET (14:05 GMT)