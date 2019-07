Stuttgart/Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



SWR Sportsendungen heißen ab 20. Juli "SWR Sport" / Überall und jederzeit unter www.SWR.de/sport abrufbar



Stuttgart/Mainz. Die Sportsendungen im SWR Fernsehen starten am 20. Juli mit dem Namen "SWR Sport" in die neue Saison. Alle Inhalte sind online unter www.SWR.de/sport gebündelt und somit jederzeit und überall abrufbar.



Harald Dietz, Hauptabteilungsleiter SWR Sport: "Der SWR macht mit der einheitlichen Benennung den nächsten konsequenten Schritt zu einer multimedialen Sportwelt. Egal ob im TV, Online oder in den sozialen Medien: Die Nutzerinnen und Nutzer finden alle Inhalte unter "SWR Sport" - unabhängig vom Ausspielweg, unter einem Namen, immer und überall. Schon jetzt erreichen viele Inhalte aus unseren Fernsehsendungen non linear mehr Abrufe als TV-Zuschauer*innen."



Zum Auftakt der 3. Liga zeigt SWR Sport die Begegnung 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching am 20. Juli von 14 bis 16 Uhr im SWR Fernsehen und im Stream auf www.SWR.de/sport.



Die Regelsendungen:



"SWR Sport", ab 20. Juli samstags von 17:30 bis 18 Uhr im SWR Fernsehen sowie unter www.SWR.de/sport und www.ardmediathek.de/swr



"SWR Sport", ab 21. Juli sonntags von 21.45 bis 22:30 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg sowie unter www.SWR.de/sport und www.ardmediathek.de/swr



"SWR Sport", ab 21. Juli sonntags von 21.45 bis 22:30 Uhr im SWR Fernsehen in Rheinland-Pfalz sowie unter www.SWR.de/sport und www.ardmediathek.de/swr



Informationen und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/sportsendungen, www.SWR.de/sport, bei Facebook unter SWR Sport sowie bei Instagram unter swr_sport.



Pressekontakt: Sandra Christ, Tel. 0711 929 11038, Mail: sandra.christ@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2