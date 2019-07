Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1247 US-Dollar. Sie lag damit etwas tiefer als am Morgen, nachdem sie zwischenzeitlich bis auf 1,1275 Dollar gestiegen war.Gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro im Tagesverlauf klar abgegeben. Am Nachmittag notiert er bei 1,1091 nach 1,1144 Franken ...

