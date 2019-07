Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute Thomas Cook. Die Aktie ist heute in der Spitze um mehr als 40 Prozent in die Tiefe gerauscht. Das ruft jede Menge Zocker auf den Plan. Bei den Verkäufen steht Daimler im Fokus. Der Autobauer hat die nächste Gewinnwarnung veröffentlicht.