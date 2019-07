Der Euro hat heute, am Freitag im späten europäischen Handel etwas nachgegeben. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1245 Euro US-Dollar.Die in der kommenden Woche anstehenden US-Daten dürften an den Zinssenkungsplänen der US-Notenbank Fed nichts mehr ändern. Denn der Fed-Chef Jerome Powell habe klar gemacht, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...