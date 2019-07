Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler nach vorläufigen Quartalszahlen und gesenktem Jahresausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die bereits zweite Gewinnwarnung des Stuttgarter Autobauers habe natürlich enttäuscht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings beziehe sich ein Großteil der Belastungen auf einmalig vorgenommene Rückstellungen. Dies erkläre auch, warum die Aktien nicht stark negativ auf die Nachricht reagiert hätten./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 06:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 07:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-07-12/16:55

ISIN: DE0007100000