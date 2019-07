Aachen (ots) - Ute Willems und Tina Daliri bilden die neue Doppelspitze der Aachener Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW).



Aachen. Ute Willems und Tina Daliri haben gemeinsam die Leitung der BLB-Niederlassung Aachen übernommen. Willems tritt die direkte Nachfolge von Jörg Munsch an, der Ende Juni in den Ruhestand getreten ist. Daliri wechselt auf die zuletzt vakante Stelle in der Niederlassungsleitung. "Wir freuen uns, mit Ute Willems und Tina Daliri zwei kompetente Frauen gefunden zu haben, die gemeinsam als Team die Verantwortung für die Niederlassung übernehmen. Ute Willems hat als Stellvertretende Leiterin und Tina Daliri als Abteilungsleiterin bereits in den vergangenen Jahren die Geschäfte der Niederlassung wesentlich mitgeprägt und strategisch weiterentwickelt", so die Geschäftsführer des BLB NRW, Gabriele Willems und Marcus Hermes.



Ute Willems sammelte nach dem Studium der Architektur an der RWTH Aachen erste Berufserfahrungen in Kanada. 1990 trat sie als Baureferendarin in den Dienst der Bauverwaltung des Landes NRW ein. In Düren, Bonn und Aachen hat sie als Abteilungsleiterin, technische Dezernentin und Stellvertretende Amtsleiterin eine große Fachkompetenz und strategischen Weitblick bewiesen. Willems freut sich auf die neue Herausforderung und möchte "im BLB NRW auch in Zukunft innovative Techniken weiterentwickeln und die Kundenorientierung weiter ausbauen".



Tina Daliri ist Diplom Wirtschaftsingenieurin Bau und verfügt zusätzlich über einen Abschluss als Master of Business Administration (MBA). Sie begann ihre Karriere beim BLB NRW im Jahr 2005 in der Niederlassung Bielefeld und wechselte 2016 nach Aachen. Im operativen Geschäft sammelte Daliri Erfahrungen im Einkauf, im Objektmanagement und als Abteilungsleiterin im Gebäudemanagement. Zuletzt war sie als Abteilungsleiterin Immobilienmanagement für Gerichte und Justizvollzugsanstalten zuständig. Parallel dazu hat Daliri das Strategieprojekt "Zukunft BLB" in der Zentrale des BLB NRW geleitet. "Ich bin mir sicher, dass es gelingt, Wirtschaftlichkeit und Projektrealisierung übereinzubringen und damit für alle Beteiligten einen Mehrwert zu schaffen", so Daliri.



Die vollständige Meldung inklusive Bildmaterial finden Sie online unter https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/20190712/index.php



OTS: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63580.rss2



Pressekontakt: Bernd Klass Presse und Kommunikation Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Aachen Mies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 Aachen Telefon: +49 241 43510-586 Telefax: +49 241 43510-199 E-Mail: bernd.klass@blb.nrw.de http://www.blb.nrw.de