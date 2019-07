Bern (ots) - Die Lindenhofgruppe hat die Erstzertifizierung nach

ISO 9001:2015 erfolgreich bestanden.



Vom 18. bis 21. Juni 2019 fand die Auditierung der Lindenhofgruppe

statt. Nach einem Zwischenbericht der Zertifizierungsstelle hat die

Lindenhofgruppe die ISO-Zertifizierung 9001:2015 per 7. Juli 2019

erhalten. Grundlage für das anerkannte Gütesiegel bildet das von der

Lindenhofgruppe aufgebaute Integrierte Managementsystem (IMS). Im IMS

stehen die Prozesse allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

transparent und dokumentiert zur Verfügung. Bereits in der

Projektphase konnten wichtige prozessuale Vereinfachungen realisiert

werden.



Das Integrierte Managementsystem erleichtert den Arbeitsalltag und

unterstützt den kontinuierlichen Prozess für Verbesserungen in allen

Belangen nachhaltig. Ein zentrales Anliegen bleibt die weitere

Steigerung der Zufriedenheit unserer Patientinnen und Patienten.



Die Lindenhofgruppe



Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden

Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern

Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 142'000

Patienten, davon gegen 29'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe

bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein

Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an.

Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin,

Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Neurochirurgie,

Viszeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie und

Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende.



www.lindenhofgruppe.ch



