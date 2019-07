Die Baader Bank hat TLG Immobilien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22,50 auf 30,00 Euro angehoben. In den vergangenen Wochen habe das Unternehmen mehrfach belegt, dass es auf einem guten Weg zum Erreichen der Wachstumsziele ist, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für das Nettoanlagevermögen (NAV) der Immobiliengesellschaft./bek/la

