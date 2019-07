München/Planegg (ots) - Am 09.07.2019 haben die Planatol GmbH - eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Blue Cap AG - und die romwell GmbH & Co. KG - eine hundertprozentige Tochter der PartnerFonds AG - eine strategische Geschäftsbeziehung besiegelt. Der Verpackungsspezialist romwell aus Breitscheidt im Westerwald bezieht künftig die für die Herstellung von Polsterverpackungen benötigten Klebstoffe - Kalt- und Heißleim - beim Klebstoffhersteller Planatol aus Rohrdorf bei Rosenheim. Beide Unternehmen streben für die Zukunft an das Geschäftsvolumen deutlich zu erhöhen.



Die Zusammenarbeit der Tochtergesellschaften nutzt wie geplant Synergiepotenziale, die sich durch die Verbindung von PartnerFonds AG mit der Blue Cap AG für beide Gesellschaften und ihre Beteiligungsunternehmen ergeben. Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG begrüßt die Zusammenarbeit der Tochterunternehmen: "Wir freuen uns sehr über die von uns angebahnte neue Geschäftsbeziehung zwischen romwell und Planatol. Dies ist ein guter Auftakt für das Erschließen sinnvoller Synergiepotenziale zwischen Beteiligungsunternehmen der PartnerFonds AG und Blue Cap AG und zeigt, dass wir uns miteinander abstimmen und optimieren."



Über die romwell GmbH & Co. KG



romwell wurde 1991 gegründet und ist seit 2018 ein eigenständiges Tochterunternehmen der Industrieholding PartnerFonds AG. romwell entwickelt und produziert seit über 28 Jahren Spezial- und Sonderverpackungslösungen auf Basis von umweltfreundlicher, recycelbarer Wellpappe für industrielle Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Industriesektoren. Als Erfinder des twistpac-Verpackungssystems bietet romwell zusätzlich eine breite Produktpalette von Polstern aus kaschierter Wellpappe und Membranpolsterverpackungen an. www.romwell.de



Über die PartnerFonds AG



Als mittelständische Industrieholding investiert die PartnerFonds AG sowie ihr börsennotiertes Tochterunternehmen Blue Cap AG (WKN: A0JM2M) in industriell geprägte Mittelständler mit hohem Wachstumspotenzial. Innerhalb dieser Strategie agieren die Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dach der PartnerFonds AG eine starke Gruppe von industriell geprägten Mittelstandsunternehmen. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt in Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die Zielunternehmen bewegen sich in der Regel in einer Größenordnung zwischen 10 und 50 Mio. Euro Umsatz und verfügen über ein profitables und stabiles Kerngeschäft. www.partnerfonds.ag



OTS: PartnerFonds AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126829 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126829.rss2



Pressekontakt: PartnerFonds AG Marc-Oliver Knobloch Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg/Martinsried



Telefon: +49 (0)89 - 614 240 215 Fax: +49 (0)89 - 614 240 299



E-Mail: knobloch@partnerfonds.ag