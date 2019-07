Zürich (awp) - Die Bellevue-Gruppe hat ihre Beteiligung an der SIX Swiss Exchange an einen bestehenden Aktionär verkauft. Die Beteiligung stand Ende 2018 mit einem Wert von 53,4 Millionen Franken in der Bilanz. Weil sich die Beteiligung nach dem Verkauf des SIX-Bereichs "Payment Services" an Worldline stark aufgewertet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...