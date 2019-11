Wie die Immofinanz AG (AT0000A21KS2) heute mitteilte, hat ein Großaktionär seine Beteiligung an dem Unternehmen vollständig veräußert.Die Immofinanz AG ist eine in Wien ansässige Immobiliengesellschaft, die in Gewerbeimmobilien investiert. Die Kernaktivitäten des Unternehmens sind das Management und die Entwicklung von Einzelhandels- und Büroimmobilien in ausgewählten mittel- und osteuropäischen Ländern. Das Unternehmen konzentriert seine Aktivitäten auf Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Rumänien und Polen. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von rund 240 Immobilien mit einer Mietfläche von rund 1,8 Millionen Quadratmetern.

