Mühsam ernährt sich bekanntlich das Eichhörnchen: Für das BondGuide Musterdepot geht es in der Nachkommastelle voran. Und ein Umtausch steht an. Nachdem wir zur Jahresmitte genau 5,0% im grünen Bereich lagen, geht es jetzt nochmal in der Nachkommstelle voran. Insgesamt also non-Event-Wochen in der ersten Juli-Hälfte. Damit wir dieses Mal nicht auch noch den dritten Umtausch (BeA Behrens, VST Building) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...