Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von SAP vor Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Im Fokus dürfte die Wachstumsdynamik des Cloud-Geschäfts stehen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daneben richte sich das Interesse auf den Produktzyklus der Software S4Hana und die operativen Margen. Die Entwicklung der Lizenzen und die Verwendung des Kapitals stünden ebenfalls im Blick des Marktes./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 15:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-07-12/19:08

ISIN: DE0007164600