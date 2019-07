Nach Marinomed und Frequentis ist mit der Addiko Bank heuer das dritte Unternehmen an die Wiener Börse gegangen. Das in Wien ansässige Finanzinstitut, das aus dem früheren Balkan-Geschäft der Kärntner Pleitebank Hypo Alpe Adria hervorgegangen ist, beendete seinen ersten Handelstag am heutigen Freitag im Plus.Der Börsenneuling ...

Den vollständigen Artikel lesen ...