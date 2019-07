FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF könnte bald sein Rating "A1" bei den Bonitätswächtern von Moody's verlieren. Die Ratingagentur setzte die aktuelle Einstufung auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung. Moody's reagiert damit auf die Gewinnwarnung des DAX-Konzerns diese Woche. Das Unternehmen habe im zweiten Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet, wobei das Rating ohnehin schon nur knapp die Bedingungen für das aktuelle Rating erfüllt habe.

Moody's will jetzt genau darauf achten, ob BASF in den kommenden 12 bis 18 Monaten fähig und willig ist, das eigene Kreditprofil zu verbessern. Auch den Konjunkturzyklus und die strukturellen Herausforderungen der BASF-Märkte will die Ratingagentur dabei in die eigene Einschätzung einfließen lassen.

