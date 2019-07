Düsseldorf (ots) - Der deutsch-russische Petersburger Dialog strebt nach Angaben seines Vorsitzenden Ronald Pofalla ein Ende der Visumspflicht für junge Leute an. "Wir wollen uns dafür einsetzen, dass für Schüler und Studenten unter 25 Jahren die Visafreiheit eingeführt wird", sagte Pofalla der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Der Petersburger Dialog, der in der nächsten Woche von den Außenministern Sergej Lawrow und Heiko Maas auf dem Bonner Petersberg eröffnet werde, wolle den deutsch-russischen Jugendaustausch intensivieren. "In der russischen Fläche müssen junge Leute manchmal tausend Kilometer zum nächsten deutschen Konsulat reisen und für russische Verhältnisse viel Geld bezahlen, um die Anträge stellen zu können", sagte Pofalla.



