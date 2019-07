Das globale Netzwerk von Cloudflare bedient mittlerweile mehr als 18 Millionen Internet-Properties

Cloudflare, ein führendes Unternehmen für Internetsicherheit, -leistung und -zuverlässigkeit, gab heute bekannt, dass es mit Stand vom zweiten Quartal 2019 mehr als 18 Millionen Internet-Websites schützt und optimiert. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als zwei Millionen gegenüber dem vergangenen Quartal. Dies wird durch das globale Netzwerk von Cloudflare möglich, welches mehr als 180 Städte in 80 Ländern umfasst und ungefähr zehn Prozent der Fortune-1000-Unternehmen zu seinen zahlenden Kunden zählt.

Cloudflare gab im zweiten Quartal 2019 eine Reihe von Partnerschaften bekannt. Tencent Cloud, einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Computing und Internet-Mehrwertdiensten, ist der Bandwidth Alliance beigetreten. Die gemeinsamen Kunden von Cloudflare und Tencent Cloud zahlen ab jetzt keinerlei Datenübertragungsgebühren für sämtlichen Datenverkehr zwischen ihren Netzwerken außerhalb Chinas. Cloudflare arbeitet auch mit Analyseplattformen wie Chronicle Security, Datadog, Elastic, Looker, Splunk und Sumo Logic zusammen, um die Internetleistung und die Sicherheitsanalyse zu verbessern. Gemeinsame Kunden können sich nun Sicherheitsereignisse und Trends im Datenverkehr auf jeder ihrer Internet-Websites anzeigen lassen und dabei Cloudflare Protokolle mit weiteren Datenquellen kombinieren.

Cloudflare feierte im Juni außerdem den fünften Jahrestag des Projekts Galileo, einer Initiative, um wichtige politische und künstlerische Organisationen und Journalisten kostenlos mit leistungsstarken Tools auszustatten, um Angriffe abzuwehren, durch die ihre Arbeit andernfalls zensiert würde. Das Projekt schützt fast 600 gefährdete Gruppen und arbeitet mit 28 Partnerorganisationen zusammen.

"Ich bin stolz darauf, dass wir durch das Projekt Galileo in den letzten fünf Jahren einige der online am stärksten gefährdeten Gruppen vor Cyberangriffen geschützt haben", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Unsere Mission, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen, kann nur erfüllt werden, wenn die online am stärksten gefährdeten Gruppen Zugang zu den Diensten haben, die erforderlich sind, um ihnen Gehör zu verschaffen."

Cloudflare hat sich ferner mit Google zusammengetan, um AMP Real URL zu starten, eine Lösung, die Publishern und Website-Besitzern die Kontrolle über ihre Marken gibt und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Leistung von mobilen Inhalten verbessert. Mit AMP Real URL können Browser die kanonische URL für den AMP-Inhalt von Publishern direkt im Browser anzeigen, ohne dass zusätzliche Kodierung erforderlich wäre.

Im Mai kündigte Cloudflare während seiner ersten Speed ??Week fünf Verbesserungen an, die ein schnelleres und effizienteres Internet ermöglichen. Im Laufe der Woche startete Cloudflare das Cloudflare Global Private Backbone, verbesserte HTTP/2-Prioritization,paralleles Streaming von progressiven Bildern, Concurrent Streaming Acceleration und BinaryAST.

Im vergangenen Monat feierte Cloudflare seine alljährliche Crypto Week mit der Ankündigung von fünf neuen Kryptographietechnologien, die von Cloudflare unterstützt werden und zur Weiterentwicklung und zum Aufbau eines sichereren Internets beitragen. Hierzu gehören die League of Entropy, die Domain Control Validation, Cloudflares Ethereum Gateway, die CIRCL-Kryptographiebibliothek und time.cloudflare.com.

Im zweiten Quartal wurden mehr als fünf neue Städte zum globalen Netzwerk von Cloudflare hinzugefügt, das jetzt über 180 Städte in 80 Ländern rund um den Globus umfasst. Cloudflare beschäftigte zum Ende des zweiten Quartals 1.069 Mitarbeiter (im Vergleich zu 709 Mitarbeitern vor einem Jahr) und ist weiterhin auf der Suche nach talentierten Mitarbeitern für seine Technik-, Vertriebs-, Marketing- und Supportteams in seinen elf Niederlassungen weltweit.

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Heute betreibt das Unternehmen eines der größten Netzwerke der Welt. Fast zehn Prozent der Unternehmen der Fortune 1000 und etwa 19 Prozent der führenden 10.000 Webseiten nutzen mindestens ein Cloudflare-Produkt. Cloudflare schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Properties wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich ist eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), London, München, Peking, Singapur und Sydney.

