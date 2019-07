Die Beziehung zwischen den USA und Deutschland steht auf dem Prüfstand - bald könnten die Amerikaner Zölle auf deutsche Autos verhängen. Nun reist Wirtschaftsminister Peter Altmaier in die USA und sucht nach Lösungen.

Bevor die Fotografen ihre Bilder machen können, dirigiert Peter Altmaier noch ein bisschen. "A little closer to me, Governor", so der Bundeswirtschaftsminister zu seiner Gastgeberin Kay Ivey, der Gouverneurin des US-Bundesstaats Alabama. Die Politikerin rückt ein bisschen näher an ihn heran, dann lächeln beide in die Kameras.

Es sind Bilder wie diese, die Altmaier unbedingt von seiner Reise in den USA mitbringen will. Der Wirtschaftsminister ist nach Alabama gekommen, ganz in den Süden der Vereinigten Staaten, wo der deutsche Autobauer Mercedes ein Werk betreibt. Hier in Tuscaloosa produziert der Konzern SUVs für die ganze Welt und die C-Klasse für Nordamerika. Das bringt Jobs in den strukturell eher schwachen Bundesstaat, kurbelt die Wirtschaft spürbar an.

Entsprechend gern ist Altmaier hier gesehen. Bereits am Vorabend eskortierten ihn State Trooper mit Blaulicht in sein Hotel, auch Gouverneurin Ivey ist voll des Lobs für die Deutschen und ihren Minister. "Die Partnerschaft zwischen Deutschland und dem Great State of Alabama war für uns transformierend", sagt sie, nachdem sich die beiden zu einem Gespräch zurückgezogen haben. Der Wirtschaftsminister ist hier zu Gast bei Freunden.

Altmaier kann die warmen Worte gut gebrauchen. Seit er vor mehr als einem Jahr zuletzt in die USA reiste, hat sich das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland nicht gerade zum Positiven entwickelt. Die Verhandlungen über ein Industrieabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, die Präsident Donald Trump mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vor zwölf Monaten vereinbart haben, kommen nicht ernsthaft voran.

Ab Herbst könnten zudem amerikanische Autozölle die deutsche Wirtschaft ...

