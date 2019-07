Das, was Value-Investoren regelmäßig versuchen, lässt sich im Grunde genommen recht einfach erklären: Sie suchen nach Aktien, die gegenwärtig nicht sonderlich hoch in der Gunst der Investoren stehen, allerdings eine interessante operative Zukunft besitzen. Und investieren schlussendlich in derartige Aktien in der Hoffnung, dass auch andere Marktteilnehmer irgendwann nicht mehr so skeptisch auf derartige Papiere blicken, wodurch die Kurse wieder steigen dürften. Oder, noch einmal anders ausgedrückt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...