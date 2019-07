Es war nicht immer so, aber seit einiger Zeit gibt es eigentlich nur noch zwei große Flugzeughersteller, die den Markt unter sich aufteilen. Die Rede ist natürlich von Airbus (WKN: 938914) und Boeing (WKN: 850471), die sich in einem ständigen Duell um den Titel "größten Flugzeugbauer der Welt" befinden. In diesem Jahr könnten sich erstmals seit langer Zeit die Kräfteverhältnisse wieder einmal verschieben. Und zwar zugunsten unseres europäischen Großunternehmens Airbus. Schauen wir doch genauer hin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...