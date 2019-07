* Zinssenkung wird kommen* Was wirklich zählt: US-Rezession im Anmarsch* Genau diese Entwicklung erwarte ich auch jetzt wieder* Gold weiter nach oben* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wenn der Staat sich von überflüssigen Gesellschaften nicht trennen will

Liebe Leser,



dass die Fed auf ihrer Juli-Sitzung wie von US-Präsident Trump lautstark gefordert die Zinsen senken wird, gilt als ausgemachte Sache. Und das, obwohl der Zustand der US-Wirtschaft von niemand anderem als Donald Trump immer wieder als großartig bezeichnet wird. Tatsächlich hat die offizielle US-Arbeitslosigkeit einen historisch niedrigen Stand erreicht, und der S&P 500 ist auf ein Rekordhoch gestiegen.



Darüber hinaus wird die offizielle US-Geldentwertung - gemessen an der Kerninflationsrate - seit einem Jahr zwischen 2,0% und 2,2% ausgewiesen. Sie befindet sich also nahezu exakt auf dem Niveau, das moderne Zentralbanker dreist als Geldwertstabilität bezeichnen. Dennoch sollen die Zinsen gesenkt werden.

