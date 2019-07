Das Investieren in ETFs ist vom Grundprinzip her eigentlich recht einfach. Sofern man beispielsweise marktübliche Renditen generieren möchte, reicht es im Grunde genommen aus, einen breit gestreuten Index ausfindig zu machen - und über Sparpläne oder Einmalinvestitionen in ihn zu investieren. Nichtsdestoweniger existieren heute viele verschiedene Passivfonds zu den jeweiligen Indizes, was eine Auswahl manchmal erschwert. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf drei wichtige Kennzahlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...