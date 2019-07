Das Milliarden-Sparprojekt der Deutschen Bank mag Krisensymptome lindern. Doch am Konzept der Universalbank hält das Institut fest. Viele halten das für einen Fehler - aus vier Gründen.

Wer nach einem Modell sucht, um die Deutsche Bank wieder fit zu machen, sollte für einen Moment vergessen, dass er es mit einer Bank zu tun hat. Und stattdessen an Telefonrechnungen denken. Und medizinisches Gerät.

2004 gründete die Deutsche Telekom eine Tochter namens Congstar, die fortan Billigtarife für Mobilfunk und Internet vertrieb. Man wollte das Feld der günstigen Tarife nicht einem Konkurrenten überlassen, andererseits aber auch nicht selbst zum Discounter werden. Nach anfänglichen Problemen hat Congstar inzwischen fünf Millionen Kunden und schreibt schwarze Zahlen.

Siemens hat nach und nach die Sparten Halbleiter (Infineon), Leuchtmittel (Osram) und Medizintechnik (Healthineers) an die Börse gebracht. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber immer mit einem klaren Ziel: die einzelnen Geschäftsbereiche des Mischkonzerns eigenständiger zu machen und die Zentrale zu verschlanken. Deshalb steht Siemens heute auch viel besser da als der darbende Konkurrent General Electric. Und damit zur Deutschen Bank.

Seit Vorstandschef Christian Sewing zu Wochenbeginn "den radikalsten Umbau in Jahrzehnten" verkündete, diskutieren Investoren, Politiker und Banker: Verabschiedet das Haus sich damit vom Modell der Universalbank? Und wenn ja, ist das eine gute Idee?

Darauf angesprochen, hält Sewing in einer Telefonkonferenz zu Wochenbeginn kurz inne. Dann sagt er, die Einschätzung teile er nicht. "Denn wir sind weiterhin in vier großen Sparten vertreten. Das zeichnet eine Universalbank aus." Und zeigt dabei, dass er trotz allen Reformeifers offenbar nicht bereit ist, den notwendigen radikalen Schritt zu gehen. Sewing erlebt seinen Congstar-Moment - und verpasst die Chance.

Viele Experten halten es für einen Fehler, am Konzept der Großbank mit universellen Ansprüchen festzuhalten, wenn ihr im globalen Maßstab die Größe fehlt. Die Börse goutiert ebenfalls Aktien vor allem mit fokussierten Geschäftsmodellen - und ohne Altlasten. Es rächt sich, wenn Großbanken sich zu lange geweigert haben, Ballast abzuwerfen - und dies jetzt nur halbherzig tun. Kaum einer kennt die hiesige Bankenlandschaft so gut wie Michael Kemmer, bis 2017 Geschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, einst Vorstand der HypoVereinsbank und Chef der BayernLB. Kemmer sagt: "Viele deutsche Banken hängen immer noch sehr stark am Modell der Universalbank, die für alle Kunden alles bietet." Das sei sinnvoll und erfolgreich, solange eine Bank über hohe Marktanteile verfüge. In Deutschland ist das für die privaten Banken allerdings ein unerreichbares Ziel. Sparkassen nebst Landesbanken und Genossenschaftsbanken haben hierzulande den Markt mit Privatkunden und Mittelständlern fest im Griff. Vom klassischen Bankgeschäft mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...