Nach Rückschlägen im Kerngeschäft steht bei BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) ein Wechsel an der Konzernspitze an. Der Münchener Automobilkonzern gab bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende Harald Krüger nicht mehr für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. Der Vertrag des 53-jährigen läuft Ende April 2020 aus. BMW zufolge wird sich der Aufsichtsrat auf der nächsten Sitzung am 18. Juli mit der Nachfolge befassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...