Während im USDJPY die Bären in der tiefen Korrektur wieder am Ruder sind, halten die Händler im GBPJPY vor dem nächsten Schub auf's Jahrestief kurz inne. Beim Nikkei hingegen haben die Bullen weiterhin das Trendhoch in Sicht. USDJPY: Die Bären schlagen wieder zu Mit dem Abprall am Widerstandsband zwischen 109,018 JPY und 108,727 JPY hat ...

