Umgekehrte Vorzeichen an der Börse zwischen Europa und den USA lassen Anleger aufhorchen. Während unser DAX knapp 2 Prozent Verluste hinnehmen musste, ging die Kursrallye an der Wall Street ungebrochen weiter. In meiner Vorwochenanalyse drehte es sich auch um den Dow Jones an der 27.000. Hier war der Widerstand gut sichtbar, welcher nicht nur kurzfristig einen Halt bot, sondern auch das Chartbild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...