Der Außenminister fordert neue Flüchtlings-Rettungsmissionen der EU im Mittelmeer. Dazu müsse die Verteilung der Flüchtlinge aber neu organisiert werden.

Im Streit um die Seenotrettung von Migranten im Mittelmeer will Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi der EU am Montag neue Lösungsvorschläge präsentieren. Die Europäische Union brauche einen "strukturierten und stabilen Mechanismus" für die Umverteilung von Migranten, sagte Moavero Milanesi in einem diesen Sonntag veröffentlichten Interview des "Corriere della Sera". "Wir können nicht weiter von Fall zu Fall entscheiden und jedes Mal nach Notfall-Lösungen suchen", sagte der Minister zur Begründung. Bei einem Treffen mit EU-Außenministern wolle er die Pläne diskutieren.

