Halle (ots) - Die Verpflichtung von gestandenen Profis wie Jonas Nietfeld oder Patrick Göbel zeigte den Anspruch des HFC, sich zu verbessern. Der Auftritt bei Viertligist Erfurt offenbarte jetzt aber schonungslos, dass die Wiederholung der Erfolgssaison kein Selbstläufer wird. Nun macht eine schwache Leistung in einer Testpartie noch keine schwache Saison. Aber auch zuvor blieb der HFC vieles schuldig, gewann nur eine von vier Partien gegen Regionalliga-Teams. Das sollten alle Beteiligten als Warnsignal sehen und sich erinnern, was sie in der vergangenen Saison stark gemacht hat. Nicht die individuelle Qualität. Sondern das Gesamtgefüge.



