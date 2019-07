Nach einem starken 1. Halbjahr schloss SW Umwelttechnik mit einem ebenso guten 3. Quartal ab. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 21,6% auf 55,2 Mio €. Das Unternehmen profitierte von der guten konjunkturellen Lage in Ungarn und Rumänien. Aber auch die Maßnahmen zur Optimierung der Kosten sorgten für eine Verbesserung der Ertragskraft. Das operative Ergebnis (EBIT) hat sich auf 5,7 Mio € mehr als verdoppelt. Das Ergebnis vor Steuern erreichte 4,1 Mio €, nach 0,9 Mio € im Vorjahr. In den ... (Volker Gelfarth)

