Auch 2018 konnte Ahlers die Trendwende nicht schaffen. In den ersten 9 Monaten waren Umsatz und Gewinn erneut rückläufig. Der Umsatz sank um 6,5% auf 168 Mio €. Der Modekonzern konnte gerade noch 200 Tsd € Gewinn verbuchen. Auch die noch ausstehenden Jahreszahlen für 2018 werden den Investoren keine Freude bereiten. Der Herrenmodehersteller hat sich in seiner 100-jährigen Geschichte kaum verändert und ist, was das Geschäftsmodell und die Vertriebswege angeht, nie im 21. Jahrhundert angekommen. Die ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...