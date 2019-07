RTL hat in den ersten 9 Monaten mehr umgesetzt, dafür aber weniger verdient. Der Umsatz stieg um 2,7% auf rund 4,5 Mrd €. Unterm Strich ging der Gewinn um 2,5% auf 2,76 € pro Aktie zurück. Allerdings ist der Gewinnrückgang in erster Linie auf Sondereffekte zurückzuführen. Operativ lief es besser. Die Bruttomarge ist gestiegen. Der operative Gewinn verbesserte sich um 2,4% auf 756 Mio €. Die entscheidenden Wachstumsimpulse kamen aus dem digitalen Geschäft. Das organische Wachstum in den Bereichen ... (Volker Gelfarth)

