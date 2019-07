Nucletron Electronic AG: Autragseingang DGAP-Ad-hoc: Nucletron Electronic AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Überschuldung Nucletron Electronic AG: Autragseingang 15.07.2019 / 00:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 15. Juli 2019 - Eine Tochtergesellschaft der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft konnte im Juli einen außerordentlichen Auftragseingang im Gesamtvolumen von EUR 6,2 Mio. von mehreren Endabnehmern verbuchen. Die Umsatzrealisierung wird in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Nucletron Electronic AG Der Vorstand Nucletron Electronic Aktiengesellschaft Gärtnerstraße 60 80992 München Deutschland Telefon: +49-89-1490-020 Email: aktie@nucletron.de Internet: www.nucletron.ag ISIN: DE0006789605 WKN: 678960 15.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nucletron Electronic AG Gärtnerstraße 60 80992 München Deutschland Telefon: 089-1490-0220 Fax: 089-1490-0245 E-Mail: ralph.schoierer@nucletron.de Internet: www.nucletron.ag ISIN: DE0006789605 WKN: 678960 Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 840931 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 840931 15.07.2019 CET/CEST ISIN DE0006789605 AXC0002 2019-07-15/00:30