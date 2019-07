von Sven Parplies, Euro am SonntagMehr als elf Prozent Kursverlust an einem Tag. Mit einer Gewinnwarnung schickte Konzernchef Carsten Spohr die Aktie der Lufthansa im Juni auf Talfahrt: Die Ebit-Marge werde in diesem Jahr lediglich bei 5,5 bis 6,5 Prozent liegen und damit im besten Fall am unteren Rand des alten Prognosekorridors. ...

