Auf Facebook ist er schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr - und das rät Apple Co-Mitgründer, Steve Wozniak, anderen Nutzern auch. Wer seine Daten schützen will, sollte sich von dem Sozialen Netzwerk trennen.Wozniak hat große Bedenken, wenn es um den Datenschutz auf Sozialen Netzwerken geht. In Folge des Cambridge-Datenskandals 2018, in den Facebook verwickelt war und anschließend unter großer Kritik stand, löschte Wozniak seinen Account. "Es hat mir mehr negatives als positives gebracht", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...