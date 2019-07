Zuletzt lief es gut an den Aktienmärkten. Nachdem Fed-Chef Jerome Powell Andeutungen gemacht hat, dass die Zentralbank den Leitzins in naher Zukunft senken könnte, machte sich Feierlaune an der Börse breit - die wichtigen Indizes stiegen rapide an. Doch eine einzige Aktie könnte dafür verantwortlich sein, dass der Gesamtmarkt einstürzt.Das sieht zumindest Bill Blain, Analyst bei beim Finanzdienstleistungsunternehmen Shard Capital, in einem Beitrag auf dem Portal "safehaven.com" so. Die ...

