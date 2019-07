In Brasilien könnten Kaffeebauern in Zukunft einen neuen Krypto-Coin nutzen. Die landwirtschaftliche Genossenschaft Minasul sei bereits an der Planung.Kryptowährungen erlangten in den vergangenen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit und so entstand ein regelrechter Hype um Bitcoin, Litecoin, Ethereum & Co. Die digitalen Währungen gelten zwar als sehr schwankungsanfällig, doch seit Anfang des Jahres gelang es vor allem dem beliebtesten unter ihnen, dem Bitcoin, sich von seinem Tief im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...