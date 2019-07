Wer schon einmal in Österreich Urlaub gemacht hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass der Discounterriese Aldi dort nicht Aldi heißt. Doch für den anderen Namen gibt es gute Gründe.Aldi ist inzwischen keine rein-deutsche Erfolgsgeschichte mehr. Der Discounter ist in Deutschland unter Aldi Süd und Aldi Nord bekannt, und so ist es auch in den meisten anderen Ländern. Aldi Süd gibt beispielsweise an, in inzwischen elf verschiedenen Ländern mit 6.240 Filialen vertreten zu sein, während Aldi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...