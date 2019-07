Unter dem Druck des Handelskrieges mit den USA hat sich das Wachstum in China im zweiten Quartal auf 6,2 Prozent verringert. Das berichtete das Statistikamt am Montag in Peking. Damit wächst die zweitgrößte Volkswirtschaft so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr.

Im ersten Quartal war Chinas Wirtschaft noch unerwartet robust mit 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. So ergibt sich ein Wachstum von 6,3 Prozent für die erste Jahreshälfte. Doch ist der Abwärtsdruck stark, da der Außenhandel seit Jahresanfang um zwei Prozent und im Juni sogar um vier Prozent abgenommen hat.

Die Regierung in Peking versucht, das Wirtschaftswachstum durch Steuersenkungen, eine lockere Geldpolitik und andere Maßnahmen anzukurbeln. Trotz des Rückgangs im zweiten Quartal liegt das Wachstum auch noch weiter im Rahmen der Vorgabe der Regierung von 6,0 bis 6,5 Prozent für dieses Jahr./lw/DP/zb

